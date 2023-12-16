Сергачёв — о Стэмкосе: никто больше не скажет, что он не звезда
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своём одноклубнике Стивене Стэмкосе, оформившем покер во вчерашнем выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4).
«Никто больше не скажет, что он не звезда, он именно там. Он зарабатывает очки, забивает голы и приносит нам пользу. Но что самое главное — это то, насколько велика его роль в раздевалке», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.
Стэмкос в текущем сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах. Всего за карьеру канадский нападающий набрал 1086 очков в 1031 матче — забросил 529 шайб и отдал 557 результативных передач.
На данный момент «Тампа» занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 33 очка.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Пол, Кучеров) – 01:07 (pp) 0:2 Мотт (Рэддиш, Эйссимонт) – 07:17 1:2 Нурс (Ньюджент-Хопкинс, Райан) – 21:23 (sh) 2:2 Макдэвид – 27:20 (pp) 3:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 30:02 (pp) 3:3 Стэмкос (Флёри, Шири) – 46:48 3:4 Кучеров (Пойнт, Сергачёв) – 52:47 3:5 Стэмкос (Шири) – 54:02 4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 57:38 4:6 Чирелли – 58:27 4:7 Стэмкос (Кучеров, де Хаан) – 59:53
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