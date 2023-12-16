Сергачёв — о Стэмкосе: никто больше не скажет, что он не звезда

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своём одноклубнике Стивене Стэмкосе, оформившем покер во вчерашнем выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:4).

«Никто больше не скажет, что он не звезда, он именно там. Он зарабатывает очки, забивает голы и приносит нам пользу. Но что самое главное — это то, насколько велика его роль в раздевалке», — приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Стэмкос в текущем сезоне забросил 14 шайб и отдал 16 передач в 28 матчах. Всего за карьеру канадский нападающий набрал 1086 очков в 1031 матче — забросил 529 шайб и отдал 557 результативных передач.

На данный момент «Тампа» занимает девятое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 33 очка.