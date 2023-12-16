Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Баффало». Волевую победу в матче одержали «Сэйбрз» со счётом 5:2.

Одну из шайб «Вегаса» забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Ещё одна на счету бывшего игрока «Баффало» Джека Айкела. Отметим, что «Баффало» перевернул ход матча и забросил быстрые три шайбы в середине третьего периода. Одним из голов «Сэйбрз» в ворота бывшей команды забил Алекс Так. Дублем отметился нападающий «Баффало» Кейси Миттельштадт, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча.

«Вегас» прервал свою четырёхматчевую победную серию и потерпел лишь третье поражение в основное время на домашней площадке.