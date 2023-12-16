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Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»

Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Баффало». Волевую победу в матче одержали «Сэйбрз» со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Миттельштадт) – 27:42     1:1 Барбашёв (Руа) – 33:44 (pp)     2:1 Айкел (Коттер) – 43:22     2:2 Миттельштадт (Козенс, Клифтон) – 45:01     2:3 Бенсон (Так, Самуэльссон) – 49:29     2:4 Так (Бенсон) – 51:12     2:5 Миттельштадт (Козенс, Далин) – 57:19    

Одну из шайб «Вегаса» забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Ещё одна на счету бывшего игрока «Баффало» Джека Айкела. Отметим, что «Баффало» перевернул ход матча и забросил быстрые три шайбы в середине третьего периода. Одним из голов «Сэйбрз» в ворота бывшей команды забил Алекс Так. Дублем отметился нападающий «Баффало» Кейси Миттельштадт, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча.

«Вегас» прервал свою четырёхматчевую победную серию и потерпел лишь третье поражение в основное время на домашней площадке.

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