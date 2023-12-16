Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Баффало»
Поделиться
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Баффало». Волевую победу в матче одержали «Сэйбрз» со счётом 5:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Миттельштадт) – 27:42 1:1 Барбашёв (Руа) – 33:44 (pp) 2:1 Айкел (Коттер) – 43:22 2:2 Миттельштадт (Козенс, Клифтон) – 45:01 2:3 Бенсон (Так, Самуэльссон) – 49:29 2:4 Так (Бенсон) – 51:12 2:5 Миттельштадт (Козенс, Далин) – 57:19
Одну из шайб «Вегаса» забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Ещё одна на счету бывшего игрока «Баффало» Джека Айкела. Отметим, что «Баффало» перевернул ход матча и забросил быстрые три шайбы в середине третьего периода. Одним из голов «Сэйбрз» в ворота бывшей команды забил Алекс Так. Дублем отметился нападающий «Баффало» Кейси Миттельштадт, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча.
«Вегас» прервал свою четырёхматчевую победную серию и потерпел лишь третье поражение в основное время на домашней площадке.
Комментарии
- 16 декабря 2023
-
08:36
-
08:20
-
08:15
-
07:52
-
07:48
-
07:27
-
07:06
-
06:42
-
06:39
-
06:35
-
06:13
-
06:02
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
05:11
-
05:04
-
04:53
-
04:51
-
03:54
-
02:14
-
00:04
- 15 декабря 2023
-
23:29
-
23:17
-
23:13
-
23:00
-
22:57
-
22:42
-
22:17
-
22:00
-
21:55
-
21:27
-
21:07
-
21:00
-
20:33
Партнерский контент