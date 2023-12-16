Защитник Владислав Провольнев подписал новый контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, новый договор с защитником действует до конца сезона-2025/2026.

За ЦСКА 28-летний игрок обороны выступает с 2021 года. Суммарно в армейском клубе Владислав провёл 152 матча, в которых набрал 38 (9+29) очков. За это время он выиграл с ЦСКА два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны. Провольнев стал автором самого сильного броска прошлого сезона КХЛ (165,564 км/ч.).

Всего в КХЛ на счету игрока обороны 396 матчей, в которых Провольнев набрал 87 очков — забросил 29 шайб и отдал 58 результативных передач — с показателем полезности «+34». Помимо ЦСКА, Владислав выступал за «Спартак» и «Северсталь».