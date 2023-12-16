Канадский защитник «СЮ» — о стиле русских в Америке: забавно было видеть ребят в «Гуччи»

Защитник «Салавата Юлаева» Николя Мелош подтвердил представление о том, что российские спортсмены за границей предпочитают носить брендовые вещи.

«Правдивы ли рассказы о том, что русские спортсмены за границей обожают бренды? Пожалуй, в этих рассказах есть доля правды. Думаю, они не сразу узнают о том, как спортсмены привыкли одеваться тут, поэтому поначалу они носят это, но потом чуть успокаиваются. Всем нравятся модная одежда, никаких проблем, хотя поначалу было забавно видеть ребят, разодетых в «Гуччи». Тренеры не всегда реагировали на это, зависело от каждого конкретного наставника», — сказал Мелош в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с защитником уфимского «Салавата Юлаева» Николя Мелошем читайте на «Чемпионате»: