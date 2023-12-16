«Я очень горжусь им». Зибанеджад оценил достижение Крайдера за «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад оценил достижение партнёра по команде Криса Крайдера, который забил 281 гол и опередил канадца Адама Грэйвза, забросившего 280 шайб в составе «Рейнджерс». Больше за клуб забивали только Род Жильбер (406 голов) и Жан Ратель (336).

«Это круто, особенно с такой организацией, как «Рейнджерс». Команда «Оригинальной шестёрки», все легенды, громкие имена, которые играли здесь, и Крайдер присоединяется к ним. Это довольно круто, он провёл в клубе всю карьеру и добился таких результатов. Я очень горжусь им. Всякий раз, когда он достигает подобных результатов, он может получать от этого удовольствие. Сейчас он ведёт себя как профессионал, поэтому он просто думает о следующей игре», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.