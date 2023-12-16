Вратарь «Далласа» Эттингер был заменён по ходу матча с «Оттавой» из-за травмы
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Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер был заменён по ходу матча с «Оттавой» из-за травмы. Голкипер пропустил два гола после двух бросков, но продолжил матч и лишь позднее покинул площадку из-за травмы в середине первого периода.
На замену вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 25 бросков из 27. «Даллас» обыграл канадский клуб со счётом 5:4, победа была записана на счет Уэджвуда.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Хэмоник (Чикран, Жозеф) – 01:16 0:2 Батерсон (Чикран, Штюцле) – 02:51 1:2 Павелски (Хинц, Робертсон) – 11:46 (pp) 1:3 Норрис (Жиру, Чикран) – 13:20 2:3 Линделль (Дюшейн) – 13:30 2:4 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 24:54 3:4 Харли (Факса) – 31:21 (sh) 4:4 Хейсканен (Джонстон, Дадонов) – 47:33 5:4 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 48:17
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур сообщил, что Эттингер не поедет с командой в Сент-Луис, где она сыграет с «Блюз» в субботу. Подробностей о состоянии здоровья вратаря пока нет.
В 21 матче сезона 24-летний вратарь одержал 11 побед при проценте отражённых бросков 90,1% и коэффициенте надёжности 2,93.
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