Вратарь «Далласа» Эттингер был заменён по ходу матча с «Оттавой» из-за травмы

Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер был заменён по ходу матча с «Оттавой» из-за травмы. Голкипер пропустил два гола после двух бросков, но продолжил матч и лишь позднее покинул площадку из-за травмы в середине первого периода.

На замену вышел Скотт Уэджвуд, отразивший 25 бросков из 27. «Даллас» обыграл канадский клуб со счётом 5:4, победа была записана на счет Уэджвуда.

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур сообщил, что Эттингер не поедет с командой в Сент-Луис, где она сыграет с «Блюз» в субботу. Подробностей о состоянии здоровья вратаря пока нет.

В 21 матче сезона 24-летний вратарь одержал 11 побед при проценте отражённых бросков 90,1% и коэффициенте надёжности 2,93.