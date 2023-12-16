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Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет

Легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет
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Сегодня, 16 декабря, легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет.

Макаров является трёхкратным чемпионом страны в составе «Спартака». За родной для себя «Спартак» Алексей Сергеевич Макаров играл с 1960 по 1972 год, трижды выиграв золото (1962, 1967, 1969), четырежды — серебро (1965, 1966, 1968, 1970) и трижды — бронзовые медали (1963, 1964, 1972) чемпионатов СССР.

Всего в составе московского «Спартака» Алексей Макаров провёл 380 матчей, забросив 70 шайб, а также дважды выиграл Кубок СССР (1970, 1971) и привлекался к выступлениям за главную сборную СССР (1967, 1968). В 1967 году Алексей Макаров вместе с Виктором Блиновым установил рекорд красно-белых, когда оба защитника забросили по 17 шайб за один сезон.

«ХК «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

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