Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не первый день в хоккее». Вратарь «Лады» рассказал секрет успеха клуба в текущем сезоне

«Не первый день в хоккее». Вратарь «Лады» рассказал секрет успеха клуба в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал, почему тольяттинскому клубу удаётся показывать хорошие результаты в текущем сезоне КХЛ, несмотря на то что его считали аутсайдером. «Лада» в первом сезоне после возвращения в КХЛ занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции лиги.

«За счёт чего «Лада» так высоко забралась? А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается). Команда в межсезонье с нуля комплектовалась? Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее. Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный – за счёт всего этого такой результат.

На самом деле просто в «Ладе» все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идёт и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет. Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень», – цитируют Подъяпольского «Известия».

Подъяпольский перешёл в «Ладу» из СКА перед началом сезона. В нынешнем сезоне вратарь провёл 27 матчей с процентом отражённых бросков 92,5%.

Материалы по теме
На Востоке КХЛ сенсационный лидер! Как долго продлится сказка «Лады»?
На Востоке КХЛ сенсационный лидер! Как долго продлится сказка «Лады»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android