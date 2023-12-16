«Не первый день в хоккее». Вратарь «Лады» рассказал секрет успеха клуба в текущем сезоне

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал, почему тольяттинскому клубу удаётся показывать хорошие результаты в текущем сезоне КХЛ, несмотря на то что его считали аутсайдером. «Лада» в первом сезоне после возвращения в КХЛ занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции лиги.

«За счёт чего «Лада» так высоко забралась? А почему она должна внизу быть? Вот главный вопрос (улыбается). Команда в межсезонье с нуля комплектовалась? Да ничего страшного в этом нет. Все же ребята, которые пришли, не в первый раз играют на уровне КХЛ. И вообще не первый день в хоккее. Все знали, какая ситуация будет. И учли это. У нас хорошо поставили и тактику, и модель игры, и коллектив собрали отличный – за счёт всего этого такой результат.

На самом деле просто в «Ладе» все работают от первой до последней секунды на каждой тренировке и в каждой игре. Не идёт и речи между нами внутри команды, что мы будем куда-то падать. И в голове таких мыслей нет. Зачем нам падать? Надо только выше и выше двигаться. Все ребята у нас амбициозные. И все хотят доказать свой высокий уровень», – цитируют Подъяпольского «Известия».

Подъяпольский перешёл в «Ладу» из СКА перед началом сезона. В нынешнем сезоне вратарь провёл 27 матчей с процентом отражённых бросков 92,5%.