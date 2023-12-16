Защитник «Северстали»: в красивой игре без результата нет ничего хорошего

Защитник «Северстали» Владимир Грудинин сравнил красивый и результативный хоккей с прагматичным, но приносящим результат. 20-летний игрок обороны перешёл в «Северсталь» из ЦСКА по ходу текущего сезона.

«Это довольно философский вопрос, потому что у каждого на него будет свой ответ. Лично я считаю, что игра, которую пропагандирует Андрей Леонидович Козырев, намного интереснее и она будет давать стабильный результат, если просто придерживаться каких-то тактических стандартов. Даже в комбинационном и красивом хоккее есть определённые мелочи, которые нужно выполнять. Хоккей «Северстали» приносит больше удовольствия как зрителям, так и самим игрокам.

Хоккей – это, в первую очередь, результат. Если команда побеждает, неважно, как она играет. Но если красивый и комбинационный хоккей приносит результат, то, конечно, он будет в приоритете. Если тактика «автобусов» приносит клубу победы, значит, он движется в правильном направлении. В любом случае болельщики приходят посмотреть не только на красивый хоккей и эффектные шайбы, но и на победу своей команды. Они побеждают и проигрывают вместе с ней и не получат положительных эмоций, если их клуб играет в зрелищный хоккей, но проигрывает. В красивой игре без результата нет ничего хорошего», — цитирует Грудинина пресс-служба КХЛ.

После 39 матчей текущего сезона Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» расположилась на седьмом месте в таблице Западной конференции.