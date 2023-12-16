«Нет такого, как в других клубах». Самонов рассказал об особенностях Виктора Козлова

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов рассказал, что наконец-то обрёл стабильность при игре за уфимский клуб, и заявил, что главный тренер Виктор Козлов сильно не ругает за ошибки и держит свои эмоции под контролем.

«Он более спокойный. Всегда без лишних эмоций доносит свои требования до подопечных. Плюс важно, что сильно не ругает за ошибки. Он может указать на них, и, если ты не сделаешь выводы с течением времени, последуют санкции. Но нет такого, как в других клубах, что за помарку тебя тут же наказывают и отправляют в запас.

Козлов сразу объяснил, что хочет видеть в моём исполнении. Просто стараюсь прислушиваться. А самое важное, повторюсь, — обрёл стабильность. Вроде бы на меня выпадает не такой большой объём работы, как в той же «Северстали», но держу уровень и стараюсь выручать партнёров», — цитирует Самонова RT.

28-летний Самонов в текущем сезоне провёл 30 матчей, в которых одержал 17 побед с процентом отражённых бросков 94,1%. По этому показателю в КХЛ он уступает лишь вратарю «Авангарда» Илье Проскурякову, который имеет 94,8% в 13 матчах.