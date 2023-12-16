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ИИХФ отклонил апелляцию о санкциях в отношении вратаря ЦСКА Федотова

ИИХФ отклонил апелляцию о санкциях в отношении вратаря ЦСКА Федотова
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Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции, поданные 27-летним российским вратарём Иваном Федотовым и ХК ЦСКА на решение применить санкции к голкиперу за нарушение условий контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В отношении этих апелляций коллегия, принимающая решение, установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. В свою очередь ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. Исходя из этого, в соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ была обязана применить спортивные санкции как к Федотову, так и к ЦСКА.

Поэтому как четырёхмесячное отстранение Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах, так и запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон остаются в силе.

Напомним, летом 2022 года голкипер заключил соглашение с «Флайерз», но весь сезон-2021/2022 провёл на службе в ВС РФ. Летом 2023-го Федотов подписал контракт с ЦСКА. ИИХФ постановила, что вратарь нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

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