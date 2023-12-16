Р. Ротенберг – о победе над Беларусью: у каждого было огромное желание сыграть за родину

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о второй встрече на Кубке Первого канала, в которой его подопечные противостояли сборной Беларуси (5:3).

«Благодарность болельщикам, они давали нам энергию. Наша команда вышла, понимая, что соперник – победитель прошлогоднего турнира. В начале игры было много моментов, где-то подвела реализация. У каждого было огромное желание себя проявить, сыграть за родину.

Когда не забиваешь ты, забивают тебе. Допустили несколько контратак, соперник их реализовал. У Беларуси сумасшедшая реализация – два момента, два гола. Есть, над чем работать. Ребята молодцы, забили важнейшие шайбы, победили. Беларусь ловила всё на себя, самоотверженно сыграла, нам было тяжело. Тем важнее эта победа.

Вы видели, как складывалась игра. Хорошо играли, доминировали, соперник реализовал три момента, и пришлось искать варианты. Атанасов очень много сыграл, он молодец, пошёл в концовке на пятак, там должно было быть удаление до конца.

Следующая игра самая важная, у Казахстана очень сильная команда. Готовимся дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.