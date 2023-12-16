Президент ИИХФ отреагировал на отклонение апелляции по санкциям к Федотову и ЦСКА

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решение оставить в силе санкции, наложенные в отношении 27-летнего российского вратаря Ивана Федотова и ЦСКА, с которым он заключил контракт после прохождения службы в ВС РФ.

«Мы приветствуем решение независимого дисциплинарного совета ИИХФ, которое поддерживает твердое убеждение ИИХФ в том, что контракты всех профессиональных игроков должны соблюдаться», — приводит слова Тардифа пресс-служба организации на официальном сайте.

Напомним, что коллегия, принимающая решение, установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. В свою очередь, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. Исходя из этого, в соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ были обязаны применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.