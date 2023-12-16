Гол Мальте Стрёмвалля помог сборной Швеции одержать победу над Финляндией

В Цюрихе (Швейцария) в рамках Еврохоккейтура на Швейцарских играх состоялась встреча между сборными Финляндии и Швеции, которая завершилась победой номинальных гостей со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Седриком Бога (Швейцария) и Яном Грибиком (Чехия).

В составе победителей отличились Андреас Вингерли, Якоб де ла Роуз и Мальте Стрёмвалль, известный по выступлениям в КХЛ за минское «Динамо», СКА и «Сочи». Отметим, что на его счету также и результативная передача. Автором единственного гола в составе Финляндии стал другой экс-игрок КХЛ – Атте Охтамаа, становившийся обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

В другом матче игрового дня встретятся сборные Швейцарии и Чехии. Встреча начнётся в 20:00 мск.