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Гол Мальте Стрёмвалля помог сборной Швеции одержать победу над Финляндией

Гол Мальте Стрёмвалля помог сборной Швеции одержать победу над Финляндией
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В Цюрихе (Швейцария) в рамках Еврохоккейтура на Швейцарских играх состоялась встреча между сборными Финляндии и Швеции, которая завершилась победой номинальных гостей со счётом 3:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Седриком Бога (Швейцария) и Яном Грибиком (Чехия).

В составе победителей отличились Андреас Вингерли, Якоб де ла Роуз и Мальте Стрёмвалль, известный по выступлениям в КХЛ за минское «Динамо», СКА и «Сочи». Отметим, что на его счету также и результативная передача. Автором единственного гола в составе Финляндии стал другой экс-игрок КХЛ – Атте Охтамаа, становившийся обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

В другом матче игрового дня встретятся сборные Швейцарии и Чехии. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Еврохоккейтур . Швейцарские игры
16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Швеция
1:0 Охтамаа – 01:07 (5x5)     1:1 Вингерли – 19:33 (4x4)     1:2 де ла Роуз (Стрёмвалль) – 25:12 (5x5)     1:3 Стрёмвалль (Эльвенес) – 36:50 (5x5)     2:3 Паюниеми (Лиедес) – 54:10 (5x5)    
Еврохоккейтур . Швейцарские игры
16 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Швейцария
Перерыв
0 : 0
Чехия
Комментарии
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