«Мы их заманили, а потом победили!» Видео яркой речи Р. Ротенберга после игры с Беларусью

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала, обратился в раздевалке к команде с эмоциональной речью после победы над Беларусью (5:3).

«Мужики, как и договаривались, нужно было поднять настроение всей стране. Да, было тяжело, всё-таки команда победитель прошлого Кубка Первого канала. Поэтому за счёт характера, мужской работы, дружной работы… Да, мы их заманили, а потом победили! Всех с победой, мужики!» — сказал Роман Ротенберг, в опубликованном видео из раздевалки.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, на старте турнира «Россия 25» обыграла сборную «Звёзды и ВХЛ» (5:2). Уже завтра, в воскресенье, 17 декабря, «Россия 25» проведёт заключительный матч на турнире. Соперником команды Романа Ротенберга станет сборная Казахстана. Начало встречи – в 15:00 мск.