Защитник «Оттавы» Чикран объяснил, почему после матча он ушёл в раздевалку «Далласа»

25-летний канадский защитник «Оттавы Сенаторз» Джейкоб Чикран объяснил, почему ушёл в раздевалку «Даллас Старз» (4:5) после окончания встречи регулярного чемпионата НХЛ.

«Для тех, кому интересно… Мне сказали обратиться к врачам «Далласа» в их медицинской комнате (из-за повреждения головы – Прим. «Чемпионата»). Спасибо за поднятое настроение этим утром», — гласит публикация Чикрана в социальной сети «X» (ранее – «Твиттер»).

За последние сутки этот момент стал одним из наиболее обсуждаемых среди хоккейных болельщиков в социальных сетях, поэтому сам игрок решил высказаться на этот счёт.

Напомним, «Оттава» выменяла 25-летнего защитника в прошлом сезоне-2022/2023 в дедлайн у «Аризоны». В нынешнем сезоне на счету Чикрана 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 20 (5+15) очков.