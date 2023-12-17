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«Миннесота» в домашнем матче обыграла «Ванкувер» по буллитам

«Миннесота» в домашнем матче обыграла «Ванкувер» по буллитам
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Основное время матча закончилось со счётом 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0 ОТ), командам также не удалось определить победителя и в овертайме, и игра перешла в серию буллитов, в которой сильнее оказались хозяева.

НХЛ - регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ - регулярный чемпионат. Календарь

Единственную шайбу в основное время у «Миннесоты» забросил Патрик Марун, для которого эта шайба стала 300-м очком в НХЛ. В составе «Ванкувера» в основное время отличился Теодор Блюгерс. Отметим, что российским игрокам, Кириллу Капризову из «Миннесоты» и Никите Задорову, Андрею Кузьменко и Илье Михееву из «Ванкувера», не удалось записать в свой актив результативные баллы.

Решающую шайбу в серии буллитов забросил норвежец Матс Цуккарелло. В составе «Ванкувера» один из буллитов не удалось реализовать Никите Кузьменко. Кирилл Капризов также не смог переиграть вратаря.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Годро (Фолиньо, Марун) – 18:05     1:1 Блюгерс (Джошуа, Гарланд) – 23:50     2:1 Цуккарелло – 65:00    
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