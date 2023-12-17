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«Миннесота» обыграла «Ванкувер». Кузьменко и Капризов – не реализовали буллиты

«Миннесота» обыграла «Ванкувер». Кузьменко и Капризов – не реализовали буллиты
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 2:1 в серии буллитов, благодаря чему они продлили свою победную серию до трёх игр и прервали четырехматчевую аналогичную серию гостей.

В основное время команды сумели лишь по разу поразить ворота – за «Миннесоту» отличился Фредерик Годро, а у «Ванкувера» — Теодор Блюгерс. В овертайме выявить сильнейшего им также не удалось, в серии послематчевых штрафных бросков победили хозяева – единственная реализованная попытка на счету Матса Цуккарелло.

Отметим, что российские нападающие «Миннесоты» и «Ванкувера» Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко, соответственно, свои попытки в серии буллитов реализовать не смогли. В этой игре они не записали на свой счёт результативных действий.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Годро (Фолиньо, Марун) – 18:05     1:1 Блюгерс (Джошуа, Гарланд) – 23:50     2:1 Цуккарелло – 65:00    
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