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Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси»

Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси»
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В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент идёт вторая половина третьего периода, счёт 5:2 в пользу гостей.

Первую шайбу «Коламбуса» в этой встрече забросил российский нападающий Кирилл Марченко, реализовав большинство. Для него этот гол стал десятым в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Марченко 18 (10+8) очков в 30 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Тоффоли) – 00:47     0:2 Хаула (Мерсер, Хольц) – 16:21     1:2 Марченко (Годро) – 20:17 (pp)     1:3 Тоффоли (Братт) – 20:50     2:3 Чинахов (Пик, Воронков) – 28:38     2:4 Хьюз (Братт, Хишир) – 34:54 (pp)     2:5 Хишир (Братт) – 42:50     3:5 Тексье (Фантилли, Иржичек) – 58:57     3:6 Хьюз – 59:12    

Отметим, что Марченко не единственный россиянин, отличившийся в этом матче. Второй гол «жакетов» на счету его соотечественника Егора Чинахова.

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