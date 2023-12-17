Марченко забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент идёт вторая половина третьего периода, счёт 5:2 в пользу гостей.

Первую шайбу «Коламбуса» в этой встрече забросил российский нападающий Кирилл Марченко, реализовав большинство. Для него этот гол стал десятым в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Марченко 18 (10+8) очков в 30 матчах.

Отметим, что Марченко не единственный россиянин, отличившийся в этом матче. Второй гол «жакетов» на счету его соотечественника Егора Чинахова.