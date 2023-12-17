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Шайбы Марченко и Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть дома «Нью-Джерси»

Шайбы Марченко и Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть дома «Нью-Джерси»
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).

В составе победителей шайбами отметились трижды Джек Хьюз, а также Эрик Хаула, Тайлер Тоффоли и Нико Хишир.

У хозяев отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье.

Ворота «Блю Джекетс» в этом матче защищал российский голкипер Даниил Тарасов, сделавший 24 сейва.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд, набрал 33 очка и занимает промежуточное девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» остался с 25 очками и идёт на 15 строчке Востока.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Тоффоли) – 00:47     0:2 Хаула (Мерсер, Хольц) – 16:21     1:2 Марченко (Годро) – 20:17 (pp)     1:3 Тоффоли (Братт) – 20:50     2:3 Чинахов (Пик, Воронков) – 28:38     2:4 Хьюз (Братт, Хишир) – 34:54 (pp)     2:5 Хишир (Братт) – 42:50     3:5 Тексье (Фантилли, Иржичек) – 58:57     3:6 Хьюз – 59:12    
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