Шайбы Марченко и Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть дома «Нью-Джерси»
Поделиться
В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).
В составе победителей шайбами отметились трижды Джек Хьюз, а также Эрик Хаула, Тайлер Тоффоли и Нико Хишир.
У хозяев отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье.
Ворота «Блю Джекетс» в этом матче защищал российский голкипер Даниил Тарасов, сделавший 24 сейва.
«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд, набрал 33 очка и занимает промежуточное девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Коламбус» остался с 25 очками и идёт на 15 строчке Востока.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Тоффоли) – 00:47 0:2 Хаула (Мерсер, Хольц) – 16:21 1:2 Марченко (Годро) – 20:17 (pp) 1:3 Тоффоли (Братт) – 20:50 2:3 Чинахов (Пик, Воронков) – 28:38 2:4 Хьюз (Братт, Хишир) – 34:54 (pp) 2:5 Хишир (Братт) – 42:50 3:5 Тексье (Фантилли, Иржичек) – 58:57 3:6 Хьюз – 59:12
Комментарии
- 17 декабря 2023
-
05:50
-
05:43
-
05:34
-
05:21
-
05:09
-
02:54
-
01:59
-
00:57
-
00:55
- 16 декабря 2023
-
23:55
-
23:34
-
23:22
-
23:06
-
22:40
-
22:26
-
22:14
-
21:47
-
21:30
-
21:10
-
20:42
-
20:22
-
20:08
-
20:00
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:36
-
18:30
-
18:15
-
17:56
-
17:26
-
17:17
Партнерский контент