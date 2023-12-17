Шайбы Марченко и Чинахова не помогли «Коламбусу» обыграть дома «Нью-Джерси»

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:6).

В составе победителей шайбами отметились трижды Джек Хьюз, а также Эрик Хаула, Тайлер Тоффоли и Нико Хишир.

У хозяев отличились Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Александр Тексье.

Ворота «Блю Джекетс» в этом матче защищал российский голкипер Даниил Тарасов, сделавший 24 сейва.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд, набрал 33 очка и занимает промежуточное девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» остался с 25 очками и идёт на 15 строчке Востока.