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«Торонто» «уничтожил» «Питтсбург» в домашнем матче НХЛ

«Торонто» «уничтожил» «Питтсбург» в домашнем матче НХЛ
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Питтсбург Пингвинз» (7:0).

Шайбами в составе победителей отметились Мэтт Нис, Митчелл Марнер, Бобби Макманн, Макс Доми, Джон Таварес, Ноа Грегор и Вильям Нюландер.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нис (Доми) – 01:57     2:0 Марнер (Робертсон, Доми) – 10:15     3:0 Макманн (Бертуцци, Хольмберг) – 18:25     4:0 Доми (Нис, Марнер) – 22:28     5:0 Таварес (Нюландер, Райлли) – 24:25 (pp)     6:0 Грегор (Бертуцци, Тимминс) – 34:04 (pp)     7:0 Нюландер (Бертуцци, Маккейб) – 54:19    
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