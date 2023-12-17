Безголевая серия Овечкина продлилась до 12 матчей

В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).

Капитан гостей Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей, однако распечатать ворота «хищников» так и не смог.

Таким образом, рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 12 матчей. В последний раз звёздный российский хоккеист отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Кэпиталз» потерпели вторую неудачу кряду, остались с 32 очками и занимают 11 место на Востоке. В ближайшей игре команда Спенсера Карбери 18 декабря сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».