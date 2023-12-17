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Безголевая серия Овечкина продлилась до 12 матчей

Безголевая серия Овечкина продлилась до 12 матчей
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В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).

Капитан гостей Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей, однако распечатать ворота «хищников» так и не смог.

Таким образом, рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 12 матчей. В последний раз звёздный российский хоккеист отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Кэпиталз» потерпели вторую неудачу кряду, остались с 32 очками и занимают 11 место на Востоке. В ближайшей игре команда Спенсера Карбери 18 декабря сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 05:03 (pp)     1:1 Оши (Строум, Овечкин) – 25:16 (pp)     2:1 Томасино (Смит) – 33:26     3:1 Тренин (Каррье, Маккэррон) – 43:41    
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