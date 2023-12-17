Серия невероятных сейвов Бобровского в матче с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

Ворота гостей в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский. В конце второго периода, в одном из моментов россиянин сделал серию мастерских спасений.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятной игры Бобровского:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в этом матче российский вратарь также смог записать на свой счёт очко, поучаствовав в четвёртой шайбе своей команды.

В текущем регулярном чемпионате Бобровский сыграл без учёта этой встречи в 22 матчах, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.