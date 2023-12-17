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Серия невероятных сейвов Бобровского в матче с «Эдмонтоном»

Серия невероятных сейвов Бобровского в матче с «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

Ворота гостей в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский. В конце второго периода, в одном из моментов россиянин сделал серию мастерских спасений.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятной игры Бобровского:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в этом матче российский вратарь также смог записать на свой счёт очко, поучаствовав в четвёртой шайбе своей команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Беннетт, Экман-Ларссон) – 05:33     0:2 Монтур (Вераге, Беннетт) – 18:58     0:3 Барков (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 19:27     1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 28:08     1:4 Беннетт (Монтур, Бобровский) – 36:01 (pp)     1:5 Вераге (Ткачук) – 40:21    

В текущем регулярном чемпионате Бобровский сыграл без учёта этой встречи в 22 матчах, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.

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