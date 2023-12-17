Пас и 38 сейвов Бобровского помогли «Флориде» уверенно обыграть «Эдмонтон»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой». Уверенную победу в матче одержали «Пантерз» со счётом 5:1.
«Флорида» забила три безответных гола в первом периоде, отличились Картер Вераге, Брендон Монтур и Александр Барков. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. В третьем периоде «Флорида» установила окончательный счёт в матче, дублем отметился Вераге. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал одним из главных героев матча, пропустив лишь одну шайбу и отразив 38 бросков. Голкипер так же отметился результативным пасом и был признан третьей звездой матча.
«Эдмонтон» проиграл второй матч кряду. «Флорида» прервала двухматчевую серию поражений, в которой «Пантерз» не смогли забить ни одного гола.
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