«Это было унизительно». Главный тренер «Питтсбурга» оценил разгром от «Торонто»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан назвал унизительным разгромное поражение от «Торонто» со счётом 0:7.

«Мы просто играли плохо. Я обязательно разберу причины этого поражения. Я пока не совсем уверен, как я на это отреагирую. Это было унизительно, мы не оправдали наших ожиданий, и это очень разочаровывает. Мы все вместе виноваты в этом и мы должны в этом разобраться», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

«Пингвинз» прервали двухматчевую победную серию и остались с 29 очками, занимая 14-ю строчку на Востоке. В ближайшей игре подопечные Майка Салливана 19 декабря примут дома «Миннесоту Уайлд». «Мэйпл Лифс» смогли добиться сухой победы, забросив при этом семь и более шайб лишь в четвёртый раз за последние 45 лет.