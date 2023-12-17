Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков и был признан третьей звездой победного матча с «Эдмонтоном» (5:1). Эта победа стала для россиянина 374-й в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Таким образом, 35-летний Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ. Сергей делит это место с бывшим голкипером «Флориды» Джоном Ванбисбруком, одержавшим 374 победы в 882 матчах.
Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой». Уверенную победу в матче одержали «Пантерз» со счётом 5:1. Бобровский в прошедшем матче отметился так же результативной передачей и довёл своё количество очков в НХЛ до 11.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Беннетт, Экман-Ларссон) – 05:33 0:2 Монтур (Вераге, Беннетт) – 18:58 0:3 Барков (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 19:27 1:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 28:08 1:4 Беннетт (Монтур, Бобровский) – 36:01 (pp) 1:5 Вераге (Ткачук) – 40:21
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