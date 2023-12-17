Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков и был признан третьей звездой победного матча с «Эдмонтоном» (5:1). Эта победа стала для россиянина 374-й в в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Таким образом, 35-летний Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ. Сергей делит это место с бывшим голкипером «Флориды» Джоном Ванбисбруком, одержавшим 374 победы в 882 матчах.

Напомним, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Флоридой». Уверенную победу в матче одержали «Пантерз» со счётом 5:1. Бобровский в прошедшем матче отметился так же результативной передачей и довёл своё количество очков в НХЛ до 11.