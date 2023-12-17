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Бобровский — о победе над «Эдмонтоном»: это была хорошая игра против опасного соперника

Бобровский — о победе над «Эдмонтоном»: это была хорошая игра против опасного соперника
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оценил победу в матче с «Эдмонтоном» (5:1). Россиянин пропустил одну шайбу, отразил 38 бросков и буллит в конце третьего периода и был признан третьей звездой встречи.

«Это была хорошая игра против опасного соперника. Приятно играть в таком матче с действительно хорошими атакующими командами, потому что ты постоянно вовлечён в игру. Это было весело», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Эта победа стала для россиянина 374-й в 665 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, 35-летний Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ. Сергей делит это место с бывшим голкипером «Флориды» Джоном Ванбисбруком, одержавшим 374 победы в 882 матчах.

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