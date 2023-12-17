Овечкин сравнялся с Игинлой в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

В Нэшвилле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас, который стал для него 675-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Джеромом Игинлой, завершившим карьеру в НХЛ, и теперь делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.

38-летний Овечкин сегодня провёл 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в лиге. На его счету 827 голов и 675 результативных передач при показателе полезности «+63». Игинла сделал 675 передач за 1554 матча.

Рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 12 матчей. В последний раз звёздный российский хоккеист отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).