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Овечкин сравнялся с Игинлой в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

Овечкин сравнялся с Игинлой в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён
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В Нэшвилле прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас, который стал для него 675-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Джеромом Игинлой, завершившим карьеру в НХЛ, и теперь делит 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.

38-летний Овечкин сегодня провёл 1374-й матч в НХЛ, набрав 1502-е очко в лиге. На его счету 827 голов и 675 результативных передач при показателе полезности «+63». Игинла сделал 675 передач за 1554 матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 05:03 (pp)     1:1 Оши (Строум, Овечкин) – 25:16 (pp)     2:1 Томасино (Смит) – 33:26     3:1 Тренин (Каррье, Маккэррон) – 43:41    

Рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 12 матчей. В последний раз звёздный российский хоккеист отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

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