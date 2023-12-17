Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якушев: Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея

Якушев: Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея
Комментарии

Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев уверен в том, что Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея.

«Недавно я уже высказывал своё мнение относительно необходимости и целесообразности проведения Кубка Первого канала. Вчерашний праздник, который был в Санкт-Петербурге — тому полное подтверждение. Полный ледовый, радостные лица зрителей, результативный матч — все те слагаемые, что необходимы для подтверждения. Это традиционный предновогодний турнир, имеющий огромную историю. В нынешнее непростое для нас время турнир проводится в необычном формате, тем не менее он необходим для развития нашего хоккея», — сказал Якушев в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
Белорусы из СКА пытались прибить «Россию 25»! Но наши выиграли главный матч на турнире
Белорусы из СКА пытались прибить «Россию 25»! Но наши выиграли главный матч на турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android