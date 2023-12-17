Якушев: Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея

Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев уверен в том, что Кубок Первого канала необходим для развития нашего хоккея.

«Недавно я уже высказывал своё мнение относительно необходимости и целесообразности проведения Кубка Первого канала. Вчерашний праздник, который был в Санкт-Петербурге — тому полное подтверждение. Полный ледовый, радостные лица зрителей, результативный матч — все те слагаемые, что необходимы для подтверждения. Это традиционный предновогодний турнир, имеющий огромную историю. В нынешнее непростое для нас время турнир проводится в необычном формате, тем не менее он необходим для развития нашего хоккея», — сказал Якушев в интервью «Чемпионату».