«Это преступление». Журналист НХЛ назвал самого недооценённого игрока в истории лиги

Журналист Daily Faceoff Скотт Максвелл назвал Александра Могильного самым недооценённым игроком в истории НХЛ.

«Тот факт, что он не был введён в Зал хоккейной славы, является преступлением, особенно если учесть, что в последние годы у нас там были такие имена, которые более или менее превратили его в Зал очень хороших хоккеистов. Праймовый Могильный был силой, с которой нужно было считаться, поскольку он провёл восемь сезонов с в среднем минимум одним очком за игру, в том числе два таких сезона в возрасте 30+ лет, и сумел набрать 1000 очков за свою карьеру, даже не сыграв 1000 игр. У него есть только Леди Бинг Трофи, но в 1993 году у него был бы приз лучшему снайперу сезона, если бы его уже изобрели, и он является членом Тройного золотого клуба на случай, если вы сомневаетесь в его способностях.

Учитывая тот факт, что он также является самым близким игроком, которого не зовут Уэйн Гретцки, Бретт Халл или Марио Лемье, кто когда-либо забивал 70+ голов и набирал при этом в среднем по голу за игру (он закончил сезон-1992/1993 с 76 голами в 77 матчах), действительно становится оскорблением, что он до сих пор не получил должного признания», — цитирует журналиста Daily Faceoff.