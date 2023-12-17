Кожевников: с Жамновым полностью согласен, на КПК можно было выставить СКА — участником

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова касательно статуса сборной «Россия 25».

«Жамнов сказал, что это «Сборная 25», а не национальная команда, и к ней, соответственно, так и надо относиться? Я с Жамновым полностью согласен. Если сказали U25, то за неё и должны играть хоккеисты до 25 лет. А мы начинаем всё уже по ходу действия менять, вызывать игроков под 30 лет. Это как-то неправильно.

Можно тогда было выставить СКА — отдельным участником, там талантливых ребят хватает, готовая команда. Зачем приглашать взрослых людей по 28–29 лет? Или не называйте её «Сборная 25». У нас что, молодых, талантливых ребят нет? Достаточно! Дайте им возможность, пусть будут себя чувствовать кандидатами в первую сборную», — сказал Кожевников в интервью изданию «Спорт уик-энд».

На Кубке Первого канала сборная «Россия 25» одержала две победы в двух матчах и возглавляет турнирную таблицу с четырьмя очками.

Напомним, Жамнов высказался о статусе сборной «Россия 25», объясняя, почему Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала.