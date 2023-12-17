Нападающий команды «Звёзды и ВХЛ»: важно, что нас показывают по Первому каналу

Нападающий команды «Звёзды и ВХЛ» Матвей Заседа высказался об игре на Кубке Первого канала, который проходит в Санкт-Петербурге.

«В чём состоит необходимость Кубка Первого канала в его нынешнем формате? Это всё равно международный уровень. Хочется показать себя на турнире, где выступают лучшие игроки своих стран, доказать, что ты здесь не теряешься, что можешь создавать моменты и приносить пользу команде. Думаю, что это дорогого стоит. Каждый хочет здесь себя проявить как командный игрок и как личность. Это нами и движет. Здесь много перспективной молодёжи, которая хочет попасть в основную сборную. Для нас важно, что мы играем на виду у всей России, что нас показывают по Первому каналу», — приводит слова Заседы Allhockey.

Отметим, что команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ, заменяла на турнире сборную Китая по хоккею. Основу команды составили молодые хоккеисты, выступающие во Всероссийской хоккейной лиге.