Стали известны обладатели индивидуальных наград Кубка Первого канала

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Санкт-Петербурге закончился заключительный матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана со счётом 5:2.

Организационный комитет турнира назвал лучших игроков завершившегося Кубка Первого канала.

Лучший вратарём Кубка Первого канала признан Никита Серебряков («Россия 25»), лучшим защитником — Александр Никишин («Россия 25»), лучшим нападающим — Илья Сафонов («Россия 25»).

Лучшими бомбардирами турнира стали Арсений Грицюк («Звёзды и ВХЛ», 5 (2+3) очков) и Максим Сушко (сборная Беларуси, 5 (2+3) результативных баллов).

Самым ценным игроком Кубка Первого канала 2023 года был признан форвард «России 25» Василий Глотов, который в трёх матчах забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.