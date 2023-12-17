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Стали известны обладатели индивидуальных наград Кубка Первого канала

Стали известны обладатели индивидуальных наград Кубка Первого канала
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В Санкт-Петербурге закончился заключительный матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана со счётом 5:2.

Организационный комитет турнира назвал лучших игроков завершившегося Кубка Первого канала.

Лучший вратарём Кубка Первого канала признан Никита Серебряков («Россия 25»), лучшим защитником — Александр Никишин («Россия 25»), лучшим нападающим — Илья Сафонов («Россия 25»).

Лучшими бомбардирами турнира стали Арсений Грицюк («Звёзды и ВХЛ», 5 (2+3) очков) и Максим Сушко (сборная Беларуси, 5 (2+3) результативных баллов).

Самым ценным игроком Кубка Первого канала 2023 года был признан форвард «России 25» Василий Глотов, который в трёх матчах забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)    
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