Стали известны обладатели индивидуальных наград Кубка Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился заключительный матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана со счётом 5:2.
Организационный комитет турнира назвал лучших игроков завершившегося Кубка Первого канала.
Лучший вратарём Кубка Первого канала признан Никита Серебряков («Россия 25»), лучшим защитником — Александр Никишин («Россия 25»), лучшим нападающим — Илья Сафонов («Россия 25»).
Лучшими бомбардирами турнира стали Арсений Грицюк («Звёзды и ВХЛ», 5 (2+3) очков) и Максим Сушко (сборная Беларуси, 5 (2+3) результативных баллов).
Самым ценным игроком Кубка Первого канала 2023 года был признан форвард «России 25» Василий Глотов, который в трёх матчах забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
- 17 декабря 2023
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