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Впервые в истории чемпионата Казахстана вратарь отметился заброшенной шайбой

Впервые в истории чемпионата Казахстана вратарь отметился заброшенной шайбой
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В очередном матче регулярного чемпионата Казахстана кокшетауский «Арлан» на выезде уверенно обыграл карагандинскую «Сарыарку» со счётом 4:1.

Последнюю шайбу в матче установил голкипер гостей Сергей Кудрявцев, поразив пустые ворота карагандинского клуба.

Момент с голом голкипера на 3:02:50

Права на видео принадлежат РОО «КФХ»

Как сообщает Шайба.kz, Сергей Кудрявцев стал первым вратарём в истории чемпионата Казахстана, забросившим шайбу в ворота соперника.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана кокшетауский «Арлан» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 36 сыгранных встреч. «Сарыарка» после 36 игр набрала 37 результативных баллов и находится на седьмом месте в турнирной таблице.

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