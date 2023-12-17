«Мы что, должны быть предателями?!» Кожевников о возможном исключении ФХР из состава ИИХФ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном исключении Федерации хоккея России из состава Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Ну а что они должны делать? Что должен француз, который в ИИХФ, что он должен делать? Хотят – пусть исключают. Будем в своей каше вариться, не в первый раз.

Будет больно и неприятно. Нужно терпеть, мы должны выживать, как наша армия, мы что, должны быть предателями?! Потерпим, ничего страшного. Через годик-два всё стабилизируется», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.