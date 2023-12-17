Умер бывший хоккеист «Спартака» и «Крыльев Советов» Игорь Капустин

Бывший нападающий «Спартака» Игорь Капустин умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Сегодня, 17 декабря, в возрасте 66 лет не стало Игоря Капустина – прославленного нападающего московского «Спартака» и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба. Младший брат олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира Сергея Капустина Игорь Алексеевич выступал за московский «Спартак» с 1981 по 1983 год – проведя за команду 57 матчей, набрав 34 (16+18) очка и дважды выиграв серебряные медали чемпионата СССР в составе красно-белых», — сказано в сообщении «Спартака».

16 декабря в возрасте 82 лет скончался легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров.