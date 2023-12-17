Третьяк оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после завершения Кубка Первого канала — 2023 оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ.

«Идея оказалась отличной, поскольку много талантливых молодых игроков сумели получить международную практику, сыграть в ударных звеньях, в бригадах большинства, почувствовать себя лидерами. Надеюсь, что это вдохновит их ещё лучше работать, тренироваться, прогрессировать. Показательный пример такой вдохновлённости – Грицюк. Ведь именно он, выступая за команду «Звёзды и ВХЛ», стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала», — сказал Третьяк «Чемпионату».

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.