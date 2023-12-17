Третьяк оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после завершения Кубка Первого канала — 2023 оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ.
«Идея оказалась отличной, поскольку много талантливых молодых игроков сумели получить международную практику, сыграть в ударных звеньях, в бригадах большинства, почувствовать себя лидерами. Надеюсь, что это вдохновит их ещё лучше работать, тренироваться, прогрессировать. Показательный пример такой вдохновлённости – Грицюк. Ведь именно он, выступая за команду «Звёзды и ВХЛ», стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала», — сказал Третьяк «Чемпионату».
Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.
- 17 декабря 2023
-
22:29
-
22:16
-
22:00
-
21:50
-
21:38
-
21:29
-
21:21
-
21:10
-
21:00
-
20:46
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
20:00
-
19:43
-
19:24
-
19:16
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:49
-
18:30
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:53
-
17:34
-
17:34
-
17:19
-
17:12
-
17:05