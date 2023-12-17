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Третьяк оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ

Третьяк оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк после завершения Кубка Первого канала — 2023 оценил идею создания отдельной сборной России на основе игроков ВХЛ.

«Идея оказалась отличной, поскольку много талантливых молодых игроков сумели получить международную практику, сыграть в ударных звеньях, в бригадах большинства, почувствовать себя лидерами. Надеюсь, что это вдохновит их ещё лучше работать, тренироваться, прогрессировать. Показательный пример такой вдохновлённости – Грицюк. Ведь именно он, выступая за команду «Звёзды и ВХЛ», стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала», — сказал Третьяк «Чемпионату».

Отметим, что сегодня подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5)     1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4)     1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4)     2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5)     3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5)     4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5)     5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:04 (5x5)    
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