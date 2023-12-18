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Будро рассказал, сколько голов должен забить Овечкин, чтобы продолжить погоню за Гретцки

Будро рассказал, сколько голов должен забить Овечкин, чтобы продолжить погоню за Гретцки
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро поделился мнением о неудачной игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Капитан «Кэпс» в нынешнем сезоне установил личную антирекордную безголевую серию.

«Да, я всё ещё верю, что в этом году он забьёт от 25 до 30 голов. Я знаю его слишком хорошо, и я видел только действительно хорошие вещи в течение четырёх с половиной лет, пока тренировал его.

Он попал в такой период в карьере, когда не забивает 12 матчей. Так что вот вопрос: кто этот парень на скамейке? Особенность Алекса в том, что он приходит играть. Важная вещь, которую я заметил, смотря матчи «Вашингтона»: когда команда забивает, Ови по-прежнему радуется так же, как если бы забил сам. Думаю, что это здорово. Его энтузиазм всё ещё на месте.

И я верю, что если он забьёт от 25 до 30 голов, то сможет догнать Гретцки. Если он в этом году забросит шайб 11 или что-то в этом роде, думаю, проявится его гордость и он начнёт волноваться о том, сможет ли сделать это или нет. Но я полностью верю в Алекса. Я всегда верил в него. Так что, думаю, он продолжит погоню.

Не будем забывать и тот факт, что он лидирует по результативности в команде. Но это команда с низкими показателями. Посмотрим, как пойдут дела дальше», — сказал Будро в эфире NHL Network.

Все реакции Северной Америки на антирекорд Овечкина можно прочитать в нашем материале:
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