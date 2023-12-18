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«Я люблю свою семью, но Овечкина больше». «Вашингтон» показал забавные плакаты болельщиков

«Вашингтон Кэпиталз» показал забавные плакаты болельщиков про российского нападающего Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

«Я люблю свою семью, но Овечкина люблю больше», — написано на плакате, который держит ребёнок.

«Мы назвали нашего сына Александром, в честь тебя» – написано на другом плакате, который держит в руках мужчина с сыном.

Фото: Социальная сеть X (ранее Twitter) «Вашингтон Кэпиталз»

Матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» проходит в эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 27 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. Безголевая серия россиянина составляет 12 матчей.