«Вашингтон» одержал победу над «Каролиной», Овечкин — без набранных очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей со счётом 2:1 по итогам послематчевых буллитов.
В составе «Каролины» отличился нападающий Себастьян Ахо с передачи канадского форварда Сета Джарвиса.
У «Вашингтона» голом отметился защитник Мартин Фехервари, ему ассистировали нападающие Том Уилсон и Дилан Строум. Безголевая серия капитана «столичных» Александра Овечкина продлилась до 13 матчей. Российский форвард Евгений Кузнецов реализовал победный буллит в послематчевой серии.
«Вашингтон» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. «Каролина» занимает седьмое место на Востоке, в активе команды 35 очков в 31 игре.
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