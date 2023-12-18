«Вашингтон» одержал победу над «Каролиной», Овечкин — без набранных очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) и завершилась победой гостей со счётом 2:1 по итогам послематчевых буллитов.

В составе «Каролины» отличился нападающий Себастьян Ахо с передачи канадского форварда Сета Джарвиса.

У «Вашингтона» голом отметился защитник Мартин Фехервари, ему ассистировали нападающие Том Уилсон и Дилан Строум. Безголевая серия капитана «столичных» Александра Овечкина продлилась до 13 матчей. Российский форвард Евгений Кузнецов реализовал победный буллит в послематчевой серии.

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах. «Каролина» занимает седьмое место на Востоке, в активе команды 35 очков в 31 игре.