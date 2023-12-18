Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 13 матчей и обновил собственный антирекорд. Форвард не смог забить в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (1:1 — основное время, 1:0 — в серии буллитов)

В последний раз Овечкину удалось отличиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1375 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 675 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+63».

В следующем матче «Вашингтону» предстоит встретиться с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоится 21 декабря.