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Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии

Александр Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 13 матчей и обновил собственный антирекорд. Форвард не смог забить в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (1:1 — основное время, 1:0 — в серии буллитов)

В последний раз Овечкину удалось отличиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1375 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 675 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+63».

В следующем матче «Вашингтону» предстоит встретиться с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоится 21 декабря.

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НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ахо (Джарвис) – 27:41     1:1 Фехервари (Уилсон, Строум) – 31:33     1:2 Кузнецов – 65:00    
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