Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, открыв счёт в матче с «Сан-Хосе»

В эти минуте в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент позади первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Первую шайбу в матче забросил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, реализовав большинство.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 13-й шайбы Ничушкина в сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету российского форварда, с учётом этой игры, 27 (13+14) очков в 29 матчах.

Это второй матч между этими соперниками в текущем сезоне. В первом из них, который прошёл в Калифорнии, победу праздновал «Колорадо» (2:1 Б).