Ничушкин забросил 13-ю шайбу в сезоне, открыв счёт в матче с «Сан-Хосе»
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В эти минуте в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На данный момент позади первый период, счёт 3:0 в пользу хозяев.
Первую шайбу в матче забросил российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, реализовав большинство.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 13-й шайбы Ничушкина в сезоне:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету российского форварда, с учётом этой игры, 27 (13+14) очков в 29 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 07:18 (pp) 2:0 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 12:15 (pp) 3:0 Вуд (Колтон, Друен) – 18:20 4:0 Маккиннон – 23:44 4:1 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 29:01 (pp) 5:1 Джохансен (Джонс) – 49:01 5:2 Гертл – 50:43 (pp)
Это второй матч между этими соперниками в текущем сезоне. В первом из них, который прошёл в Калифорнии, победу праздновал «Колорадо» (2:1 Б).
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