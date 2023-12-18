Минтюков обошёл Бедарда и вышел в лидеры сезона НХЛ по ассистам среди новичков
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Анахайм Дакс» (1:5).
Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
Этот результат помог 20-летнему хоккеисту выйти на первое место в НХЛ по количеству ассистов среди новичков (15). Россиянин обошёл нападающего Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс» (14).
В текущем регулярном чемпионате на счету Минтюкова 16 (1+15) очков в 30 матчах за «уток».
«Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 19 декабря в гостях с «Детройт Ред Уингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик – 21:46 (pp) 0:2 Хенрик (Минтюков, Терри) – 31:17 1:2 Маклауд (Лазар, Бастиан) – 39:16 1:3 Киллорн (ЛаКомбе, Фаулер) – 44:14 1:4 Терри (Киллорн, Фаулер) – 49:57 1:5 Хенрик – 54:12 (sh)
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