Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минтюков обошёл Бедарда и вышел в лидеры сезона НХЛ по ассистам среди новичков

Минтюков обошёл Бедарда и вышел в лидеры сезона НХЛ по ассистам среди новичков
Комментарии

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Анахайм Дакс» (1:5).

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Этот результат помог 20-летнему хоккеисту выйти на первое место в НХЛ по количеству ассистов среди новичков (15). Россиянин обошёл нападающего Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс» (14).

В текущем регулярном чемпионате на счету Минтюкова 16 (1+15) очков в 30 матчах за «уток».

«Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 14 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 19 декабря в гостях с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик – 21:46 (pp)     0:2 Хенрик (Минтюков, Терри) – 31:17     1:2 Маклауд (Лазар, Бастиан) – 39:16     1:3 Киллорн (ЛаКомбе, Фаулер) – 44:14     1:4 Терри (Киллорн, Фаулер) – 49:57     1:5 Хенрик – 54:12 (sh)    
Материалы по теме
Минтюков вошёл в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android