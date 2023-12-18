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Барбашёв забросил восьмую шайбу в сезоне за «Вегас», поразив ворота «Оттавы»

Барбашёв забросил восьмую шайбу в сезоне за «Вегас», поразив ворота «Оттавы»
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В эти минуты в Пэрадайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На данный момент начался третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

Пятую шайбу «рыцарей» в этом матче забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Для него эта шайба стала восьмой в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этой встрече Барбашёв отметился результативной передачей.

В текущем регулярном чемпионате на счету Барбашёва, с учётом этой игры, 16 (8+8) очков в 32 матчах за «Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Барбашёв, Хаттон) – 01:37     1:1 Норрис (Штюцле, Сандерсон) – 06:25 (pp)     1:2 Грейг (Жиру, Чикран) – 10:55 (pp)     2:2 Маршессо (Хауден, Макнэбб) – 13:32     3:2 Руа (Хаттон) – 29:53 (pp)     4:2 Стивенсон (Стоун) – 31:31 (sh)     5:2 Барбашёв (Хаг, Стоун) – 39:48     6:2 Карлссон (Стоун, Айкел) – 45:43 (pp)    

Это первая игра между этими соперниками не только в текущем сезоне, но и в 2023 году.

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