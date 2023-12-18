Барбашёв забросил восьмую шайбу в сезоне за «Вегас», поразив ворота «Оттавы»

В эти минуты в Пэрадайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На данный момент начался третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

Пятую шайбу «рыцарей» в этом матче забросил российский нападающий Иван Барбашёв. Для него эта шайба стала восьмой в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этой встрече Барбашёв отметился результативной передачей.

В текущем регулярном чемпионате на счету Барбашёва, с учётом этой игры, 16 (8+8) очков в 32 матчах за «Голден Найтс».

Это первая игра между этими соперниками не только в текущем сезоне, но и в 2023 году.