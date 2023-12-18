Бедард — третий игрок в истории «Чикаго» по количеству игр минимум с 2 очками до 19 лет
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В Чикаго прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Нападающий хозяев Коннор Бедард отметился в этом матче двумя результативными передачами.
Таким образом, эта игра стала уже четвёртой в карьере 18-летнего форварда, в которой он набрал более одного очка. До Бедарда аналогичное удавалось только двум игрокам в истории франшизы до наступления 19-летнего возраста — Эдди Олчику (7) и Патрику Кейну (6).
Всего на счету Бедарда в нынешнем сезоне 26 (12+14) очков в 30 матчах.
«Блэкхоукс» замыкают турнирную таблицу Западной конференции, имея 19 очков в 30 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фолиньо (Андерсон) – 09:59 1:1 Петтерссон (Миллер, Гронек) – 18:15 (pp) 2:1 Фолиньо (Бедард, Курашев) – 20:35 (pp) 2:2 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 23:04 2:3 Бёзер (Миллер, Майерс) – 23:45 2:4 Михеев (Майерс, Зутер) – 35:41 3:4 Гуттман (Бедард, Курашев) – 46:44 (pp)
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