Бедард — третий игрок в истории «Чикаго» по количеству игр минимум с 2 очками до 19 лет

В Чикаго прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Нападающий хозяев Коннор Бедард отметился в этом матче двумя результативными передачами.

Таким образом, эта игра стала уже четвёртой в карьере 18-летнего форварда, в которой он набрал более одного очка. До Бедарда аналогичное удавалось только двум игрокам в истории франшизы до наступления 19-летнего возраста — Эдди Олчику (7) и Патрику Кейну (6).

Всего на счету Бедарда в нынешнем сезоне 26 (12+14) очков в 30 матчах.

«Блэкхоукс» замыкают турнирную таблицу Западной конференции, имея 19 очков в 30 матчах.