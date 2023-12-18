Бедард — о матче с «Ванкувером»: дико даже подумать, ещё недавно я отчаянно болел за них

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

Напомним, 18-летний форвард является уроженцем Британской Колумбии. Это был его первый матч с «касатками» в профессиональной карьере. В этой игре молодой канадец отметился двумя результативными передачами.

«Это было прекрасно. Я разговаривал со своими родителями сегодня утром. Дико даже просто думать об этом. Ещё недавно я отчаянно болел за них. Это действительно круто. Иметь возможность играть в этой лиге — это одно, а против них — это что-то особенное. Я был их большим фанатом, будучи родом оттуда и посетил много их матчей», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.