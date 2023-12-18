Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бедард — о матче с «Ванкувером»: дико даже подумать, ещё недавно я отчаянно болел за них

Бедард — о матче с «Ванкувером»: дико даже подумать, ещё недавно я отчаянно болел за них
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

Напомним, 18-летний форвард является уроженцем Британской Колумбии. Это был его первый матч с «касатками» в профессиональной карьере. В этой игре молодой канадец отметился двумя результативными передачами.

«Это было прекрасно. Я разговаривал со своими родителями сегодня утром. Дико даже просто думать об этом. Ещё недавно я отчаянно болел за них. Это действительно круто. Иметь возможность играть в этой лиге — это одно, а против них — это что-то особенное. Я был их большим фанатом, будучи родом оттуда и посетил много их матчей», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фолиньо (Андерсон) – 09:59     1:1 Петтерссон (Миллер, Гронек) – 18:15 (pp)     2:1 Фолиньо (Бедард, Курашев) – 20:35 (pp)     2:2 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 23:04     2:3 Бёзер (Миллер, Майерс) – 23:45     2:4 Михеев (Майерс, Зутер) – 35:41     3:4 Гуттман (Бедард, Курашев) – 46:44 (pp)    
Материалы по теме
Минтюков обошёл Бедарда и вышел в лидеры сезона НХЛ по ассистам среди новичков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android