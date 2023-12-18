Бедард — о матче с «Ванкувером»: дико даже подумать, ещё недавно я отчаянно болел за них
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).
Напомним, 18-летний форвард является уроженцем Британской Колумбии. Это был его первый матч с «касатками» в профессиональной карьере. В этой игре молодой канадец отметился двумя результативными передачами.
«Это было прекрасно. Я разговаривал со своими родителями сегодня утром. Дико даже просто думать об этом. Ещё недавно я отчаянно болел за них. Это действительно круто. Иметь возможность играть в этой лиге — это одно, а против них — это что-то особенное. Я был их большим фанатом, будучи родом оттуда и посетил много их матчей», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фолиньо (Андерсон) – 09:59 1:1 Петтерссон (Миллер, Гронек) – 18:15 (pp) 2:1 Фолиньо (Бедард, Курашев) – 20:35 (pp) 2:2 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 23:04 2:3 Бёзер (Миллер, Майерс) – 23:45 2:4 Михеев (Майерс, Зутер) – 35:41 3:4 Гуттман (Бедард, Курашев) – 46:44 (pp)
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