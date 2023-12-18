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Айкел — автор единственной двузначной очковой серии в истории «Вегаса»

Айкел — автор единственной двузначной очковой серии в истории «Вегаса»
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В Пэрадайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3).

Центральный нападающий хозяев Джек Айкел отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, 27-летний американец продлил свою очковую серию до десяти матчей. На данный момент Айкел является единственным игроком в истории франшизы, кому удалось довести свою серию с набранными очками до двузначной цифры.

В текущем регулярном чемпионате на счету Айкела 36 (14+22) очков в 32 матчах за «рыцарей».

«Голден Найтс» набрали 47 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче 20 декабря «Вегас» будет гостить у «Каролины Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Барбашёв, Хаттон) – 01:37     1:1 Норрис (Штюцле, Сандерсон) – 06:25 (pp)     1:2 Грейг (Жиру, Чикран) – 10:55 (pp)     2:2 Маршессо (Хауден, Макнэбб) – 13:32     3:2 Руа (Хаттон) – 29:53 (pp)     4:2 Стивенсон (Стоун) – 31:31 (sh)     5:2 Барбашёв (Хаг, Стоун) – 39:48     6:2 Карлссон (Стоун, Айкел) – 45:43 (pp)     6:3 Ткачук (Батерсон, Норрис) – 58:39    
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