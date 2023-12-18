Айкел — автор единственной двузначной очковой серии в истории «Вегаса»

В Пэрадайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» обыграл «Оттаву Сенаторз» (6:3).

Центральный нападающий хозяев Джек Айкел отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, 27-летний американец продлил свою очковую серию до десяти матчей. На данный момент Айкел является единственным игроком в истории франшизы, кому удалось довести свою серию с набранными очками до двузначной цифры.

В текущем регулярном чемпионате на счету Айкела 36 (14+22) очков в 32 матчах за «рыцарей».

«Голден Найтс» набрали 47 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче 20 декабря «Вегас» будет гостить у «Каролины Харрикейнз».