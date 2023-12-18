Главный тренер «Вашингтона» оценил победу над «Каролиной» во второй игре за два дня

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил тяжёлую победу в матче с «Каролиной» (2:1 Б). «Кэпиталз» проводили второй матч за два дня.

«Мы уже были в подобной ситуации, и я могу сказать, что усталость является важным фактором, мы пытались с ней справиться. Мы дали отпор сопернику в этой игре, забили отличный гол и сравняли счёт, а затем выдержали штурм «Каролины» в нашей защитной зоне. Количество удалений значительно возросло, Кемпер сегодня был великолепен. Он сделал для нас несколько важных сейвов, и мы нашли способ победить», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После этой победы «Вашингтон» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.