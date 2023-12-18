Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов показал фото с командного ужина

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов выложил в своей соцсети фотографию с командного ужина. На фотографии за одним столом в ресторане сидят в обнимку шесть игроков «Блю Джекетс».

Рядом с Чинаховым сидят Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко — партнёры по звену. Также за столом находились латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, российский вратарь Даниил Тарасов и французский нападающий Александр Тексье.

Фото: соцсеть Чинахова

Марченко и Чинахов отметились голами в предыдущем матче с «Нью-Джерси» (3:6). Для 22-летнего Чинахова этот матч стал уже четвёртым подряд, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы. Этот результат помог россиянину стать самым молодым игроком «Блю Джекетс» с сезона-2014/2015, голевая серия которого составляет не менее четырёх матчей.