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ЦСКА сделал официальное заявление по поводу возможного обмена Хмелевски из «Салавата»

ЦСКА сделал официальное заявление по поводу возможного обмена Хмелевски из «Салавата»
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ЦСКА сделал официальное заявление по поводу слухов о возможном обмене 24-летнего американского форварда Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.

«В последнее время в хоккейной прессе всё чаще обсуждаются слухи о том, что хоккейный клуб ЦСКА интересуется игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александром Хмелевски и Александром Самоновым.

Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведёт и никогда не вёл переговоров о переходе указанных хоккеистов. Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путём публикации подобных недостоверных сведений», — говорится на официальном сайте ЦСКА.

Контракт Хмелевски с «Салаватом» рассчитан до конца этого сезона. Он является как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром уфимцев с 33 (19+14) результативными действиями в 39 встречах нынешнего сезона. Всего в КХЛ он провёл 112 матчей, записав на свой счёт 86 (49+37) очков при коэффициенте полезности «+17».

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